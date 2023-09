Bewusstseinserweiterung für alle: Nach dem NS-Regime und der CIA interessierte sich die Gegenkultur für psychedelische Drogen, hier in München, Schwabing in den 1960er Jahren bei einer Aufführung des Musicals "Hair".

Von Werner Bartens

Dieses Land gibt sich die volle Dröhnung. Auf Volksfesten saufen sich die Besucher entscheidende Synapsen weg. In der Freizeit, im Urlaub und im Betrieb sind Leber- wie Hirnzellen regelmäßig überfordert von der Alkoholzufuhr. Deshalb etwas Beipackzettel-Prosa vorneweg: Fast zehn Millionen Menschen in Deutschland trinken in "stark gesundheitsgefährdender" Dosis Alkohol, zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Menschen gelten als alkoholkrank, etwa 80 000 Menschen sterben jährlich an Folgen ihres Konsums. 10 000 Kinder kommen jedes Jahr in Deutschland mit körperlichen und geistigen Schädigungen auf die Welt, weil die Mütter in der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben.