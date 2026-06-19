Wie hat Jürgen Habermas die Bundesrepublik und ihre Debatten geprägt? Die Rede des Historikers Norbert Frei bei der Gedenkstunde für den im März verstorbenen Philosophen in der Frankfurter Paulskirche.

Am Anfang, so jedenfalls erinnerte er es, waren die Bilder. Es waren die Fotos und Filmaufnahmen aus Buchenwald und Bergen-Belsen, aus Auschwitz und Majdanek, die den Sechzehnjährigen erschütterten: „Man sah plötzlich, dass das ein politisch kriminelles System war, in dem man gelebt hatte. Das hatte ich mir nie vorgestellt.“