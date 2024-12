Von Anke Sterneborg

In den Filmen von Nora Fingscheidt muss keine Frau gefallen. Benni, das „Systemsprenger“-Mädchen, die ruppige Gewalttäterin Ruth in „The Unforgivable“ und nun die Alkoholikerin Rona in „The Outrun“ sind alle ungefällig und auch selbstzerstörerisch. Mit diesen Heldinnen kam sie bis nach Hollywood, doch beim Gespräch über ihren neuen Film „The Outrun“ in einem Restaurant in Berlin-Mitte wirkt sie selbst anders: zugewandt, charmant und nachdenklich. Immer wieder wundert sie sich auch über sich selbst.