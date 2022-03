Interview von Aurelie von Blazekovic

An Generationenporträts herrscht auf dem deutschen Buchmarkt kein Mangel. Nora Bossong, 1982 geboren, hat sich in ihrem neuen Buch "Die Geschmeidigen" mit ihrer Generation der zwischen 1975 und 1985 Geborenen beschäftigt, besonders mit den Politikern dieser Jahrgänge, mit Annalena Baerbock, Lars Klingbeil, Christian Lindner oder Jens Spahn, mit jenen also, die irgendwo zwischen den angeblichen Generationen X und Y stehen und nun erstmalig gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für ihre Diagnose? Ein Gespräch.