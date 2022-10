Lassen sich Person und Werk trennen? Und brauchen wir Warnhinweise für die Kunst? Was den deutschen Maler angeht, hat das neu eröffnete Nolde-Haus in Seebüll darauf eine Antwort.

Von Till Briegleb

Und doch ist es dieser spezielle Ort, an dem ein einzelner Mann den Mut aufgebracht hat, unangenehme Fragen an seinen Hausheiligen zu stellen. So, wie es die meisten Lordsiegelbewahrer von Nachlässen bis heute nur ungern oder erst auf öffentlich Druck hin tun. Der Hartnäckigkeit von Christian Ring sind nun die Antworten zu verdanken: Einer der liebsten Maler der Deutschen lässt sich nie mehr so unbefangen bejubeln wie vor 2013. Das war das Jahr, als Ring die Leitung der Emil-und-Ada-Nolde-Stiftung übernahm und das Kuratorium davon überzeugte, Transparenz walten zu lassen.