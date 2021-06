Interview von Jakob Biazza

Man kann sich Noel Gallagher in diesen Tagen womöglich als sehr zufriedenen Menschen vorstellen. Klar, sein Bruder Liam, mit dem er sich bis zur Auflösung der gemeinsamen Band Oasis (und drüber hinaus) bekriegte, hat ihn auf Twitter gerade wieder als "massive cunt" bezeichnet. Aber das kann in Manchester, wo die beiden herkommen, ja auch alles bedeuten. Auf dem Bildschirm des Videocalls taucht jedenfalls ein sehr aufgeräumter Mann Mitte 50 auf: tolle Blouson-Jacke, der souveränste Haarschnitt, den er je hatte. Manchmal lächelt er fast. Für das Best-of-Album seines Solo-Projekts High Flying Birds, das am Freitag erscheint, hat er außerdem nach langer, zermürbender Suche einen klasse Titel gefunden: "Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)". Der Vorteil: Sollte es in zehn Jahren noch mal eine Sammlung geben, kann die "Vol. 2" heißen. Sagt er. "Nie mehr grübeln. Brillant!" Durchgeimpft ist er auch schon. "Ich kann ab jetzt wieder jeden küssen, bei dem ich das verdammt noch mal will."