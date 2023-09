Benjamin von Stuckrad-Barres "Noch wach?" wurde als Me-too-Roman gehypt. Am Thalia Theater in Hamburg korrigiert Christopher Rüping dieses Missverständnis. Besser gesagt: Er tut, was er kann.

Von Christiane Lutz

Angenommen, das Fahrrad hat einen Platten. Eine große Scherbe steckt im Schlauch, der Mantel ist hinüber. Wenn man das Fahrrad behalten will, und natürlich will man, weil man ja überzeugt von ihm ist, wird man die kaputte Stelle finden und versuchen, sie zu versiegeln. Wenn es gut läuft, rollt das Rad am Ende wieder. Die Stelle aber, an der der Reifen repariert wurde, wird immer noch deutlich zu sehen sein.