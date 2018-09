23. September 2018, 18:52 Uhr Noble Leihgabe Lechner-Skulptur für Landshut

Die Stadt Landshut wird um ein schwergewichtiges Werk reicher: Die Skulptur "Zueinander B" (2001) des Stahlbildhauers Alf Lechners (1925 - 2017) wird am Dienstag, 25. September, auf der Mühleninsel ihren Platz vor dem Rauchensteinerhaus einnehmen. Die Skulptur wiegt 45 Tonnen und besteht aus zwei ineinander und zueinander geneigten massiven Stahlquadern. Für Initiator Jörg Ludwig, Galerist in Landshut, liefert das Werk, eine Leihgabe der Lechner-Stiftung, einen Denkanstoß in Richtung Mit- und Zueinander und steht für die Bewahrung bürgerschaftlichen Gemeinsinns in der Stadt, in Deutschland und in Europa. Eingeweiht wird die Skulptur mit einem Festakt am Tag der Deutschen Einheit (Mittwoch, 3. 10.)