Von Andrian Kreye

Es gibt diese Momente in einem Werk, in denen alles in einer Nuance zusammenkommt. Vielleicht ist man bei dem Konzert des Jazztrompeters Nils Wülker mit dem Münchner Rundfunkorchester an diesem Sommerabend im Münchner Circus Krone ja auch etwas überempfänglich für so was. Draußen hat das Kaiserwetter die Hitze gebrochen, drinnen ist die Manege bis auf den letzten Meter voll mit Instrumenten und Musizierenden. Der Bayerische Rundfunk hat einen monumentalen Bildschirm unter die Zirkuskuppel gestellt, weil er das Konzert als "Space Night" aufzeichnet. Deswegen ist eine Aufnahme von der dunklen Seite des Mondes zu sehen, als dieser Moment nicht nur Wülkers Orchestersuite "Continuum", sondern auch sein Musikverständnis bilanziert.