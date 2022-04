Mitten im Krieg arbeitet der ukrainische Künstler Nikita Kadan in einem Bunker in Kiew weiter. Warum er das tut und welche Botschaft er an Europa hat.

Interview von Catrin Lorch

Nikita Kadan hat sich einen ehemaligen sowjetischen Bunker als Studio eingerichtet. Hier sitzt der 1982 in Kiew geborene, mit Installationen und Collagen international bekannt gewordene Künstler zum Video-Interview. Sein Werk wird in Museen auf der ganzen Welt gezeigt und mit Preisen bedacht. Neben Zeichnungen, die er exklusiv in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht, hat er im Bunker ein Videoprogramm zusammengestellt, das digital an Ausstellungshäuser und Museen im Westen geschickt wurde.