Die Randale in den Niederlanden seien keine politischen Proteste, sagt der Autor Geert Mak. Warum Verschwörungsmythen Sicherheit geben - und was seine Landsleute von den Deutschen unterscheidet.

Interview von Alex Rühle

Spätestens seit er um die Jahrtausendwende mit einem Wohnmobil durch unseren Kontinent reiste und seine Spurensuche später in das Buch "In Europa" verwandelte, gilt Geert Mak als einer der wichtigsten sozialpolitischen Seismografen unserer Zeit. Ein Anruf in Amsterdam, wo, wie in anderen niederländischen Städten, in der vergangenen Woche nächtelang Randalierer durch die Straßen gezogen sind.