Es gibt ein Video, das den vermeintlichen ideologischen Bruch noch ein bisschen ausführlicher dokumentiert als die paar Minuten, in denen Nicki Minaj zuletzt händchenhaltend mit Donald Trump auf der Bühne stand und sich als der „vermutlich größte Fan“ des Präsidenten bezeichnete. In diesem anderen Video aus dem Dezember sitzt Minaj mit Erika Kirk auf einer Bühne. Erika ist die Witwe von Charlie Kirk, dem rechten Influencer und Religionsaktivisten, der im vergangenen Jahr von einem Attentäter erschossen worden war. Sie interviewt Minaj, was eher bedeutet, dass sie ihr Stichworte zuwirft, damit die Rapperin ihre Ansichten ausbreiten kann.