Zum Hauptinhalt springen

Nicki Minaj und Donald TrumpUm Gottes willen

Lesezeit: 4 Min.

„Dass es in Ordnung ist, seine Meinung zu ändern“: Nicki Minaj und US-Präsident Donald Trump.
„Dass es in Ordnung ist, seine Meinung zu ändern“: Nicki Minaj und US-Präsident Donald Trump. (Foto: Jose Luis Magana/AP)

Die Rapperin Nicki Minaj ist jetzt Trump-Fan und betreibt auch ansonsten sehr energisch christliche Identitätspolitik. Aus Kalkül? Vielleicht ja auch einfach aus Überzeugung.

Von Jakob Biazza

Es gibt ein Video, das den vermeintlichen ideologischen Bruch noch ein bisschen ausführlicher dokumentiert als die paar Minuten, in denen Nicki Minaj zuletzt händchenhaltend mit Donald Trump auf der Bühne stand und sich als der „vermutlich größte Fan“ des Präsidenten bezeichnete. In diesem anderen Video aus dem Dezember sitzt Minaj mit Erika Kirk auf einer Bühne. Erika ist die Witwe von Charlie Kirk, dem rechten Influencer und Religionsaktivisten, der im vergangenen Jahr von einem Attentäter erschossen worden war. Sie interviewt Minaj, was eher bedeutet, dass sie ihr Stichworte zuwirft, damit die Rapperin ihre Ansichten ausbreiten kann.

Zur SZ-Startseite

Psychische Gesundheit
:Kinderhirne im Dauerstress

Das Gebrüll der Populisten und jener, die es werden wollen, macht junge Menschen krank, legt eine Studie nahe. Wem das egal ist: Die Zukunftsfähigkeit des Landes dürfte es auch weiter schwächen.

SZ PlusVon Jakob Biazza

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite