Von David Steinitz

Da wir in einer Zeit leben, in der alles zurückkehrt, womit man längst in Frieden abgeschlossen hatte (ABBA, "Wetten, dass..?", die SPD), ist es natürlich nicht verwunderlich, dass auch Kevin noch mal ran muss. Der Streamingdienst Disney+, der von manischen Hollywoodrecyclern betrieben wird, hat ein Remake von "Kevin - allein zu Haus" produziert. Der Film trägt einen Titel, an dem bestimmt sehr viele hysterische Marketingmenschen sehr lange gearbeitet haben: "Nicht schon wieder allein zu Haus".