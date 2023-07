Von Egbert Tholl

Man konnte ahnen, was da auf einen zukommen würde. Seit Nico Hofmann 2015 die Intendanz der Nibelungen-Festspiel in Worms übernahm, hat er auf der riesigen Freilichtbühne vorm Wormser Dom ausgemistet. Davor gab es meist das Drama von Friedrich Hebbel in Variationen, danach wurde es aufregend: Mal kam eine Trilogie von Albert Ostermaier heraus, dann Stücke von Lukas Bärfuss oder Thomas Melle, Motive der Nibelungen-Saga wurden selbstständig weitergedacht, mussten die Kollision mit der Gegenwart aushalten. Tolle Aufführungen waren da in den vergangenen Jahren darunter, oft veredelt mit Luxusbesetzungen.