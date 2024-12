Viele sehr junge Leute konsumieren Dark-Romance-Romane in großen Mengen, auf dem Buchmarkt klingeln die Kassen. Fachleute für Schulbibliotheken aber warnen und wollen die Bücher am liebsten wegsperren. Gefährdet das Lesen unsere Jugend?

Von Lara Marmsoler

Neue Trends, alte Menschen. Das Internet ist ein sonderbarer Ort des ständigen Wandels. Um am Zahn der Zeit zu bleiben, gilt es, dauernd zu scrollen und zu aktualisieren. Sonst kommt man selbst mit den eigenen Kindern nicht mit, die ständig mit einem neuen Tiktok oder Reel aufkreuzen. Was davon, fragen sich Eltern, ist harmlos, was bedenklich? Zu einem besonderen Trend haben jetzt Pädagogen in Hessen eine ausdrückliche Meinung entwickelt: zu der erstaunlich analogen und sogar in Buchgeschäften und Bibliotheken zu beobachtenden Leidenschaft sehr junger Leute für Bücher der Genres New Adult und Dark Romance.