22. Juli 2019, 22:56 Uhr Neville Brothers Art Neville ist tot

Der Musiker starb im Alter von 81 Jahren. Das Mitglied der "Neville Brothers" aus New Orleans hatte erst im Dezember seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft erklärt - wegen gesundheitlicher Probleme.

Der amerikanische Funk-Musiker Art Neville ist tot. Das Mitglied der "Neville Brothers" aus New Orleans sei am Montag im Alter von 81 Jahren gestorben, bestätigte sein Manager Kent Sorrell.

Erst im Dezember hatte Neville seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft erklärt, weil er mit gesundheitlichen Schwierigkeiten kämpfte, unter anderem wegen einer Rückenoperation.

Mit nur 16 Jahren hatte Neville für die R&B-Combo "Hawketts" 1954 das Remake des Country-Songs "Mardi Gras Mambo" gesungen, der noch heute zum Karneval in New Orleans gespielt wird. Neville war einer der Mitbegründer der Funk-Band "The Meters" und bildete mit seinen Geschwistern Charles, Cyril und Aaron in den 70er Jahren die "Neville Brothers". Charles starb schon im vergangenen Jahr.