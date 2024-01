Von Michael Stallknecht

Drinnen üppiger Blumenschmuck, draußen viele Polizisten, auch solche mit Maschinengewehren. Das gehört zur Realität in einer Welt, in der die Fronten überall härter werden. Schließlich wäre das berühmteste Konzert der Welt auch ein Prestigeobjekt für Aktivisten und Terroristen aller Art. Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird in knapp einhundert Länder übertragen, für etwa fünfzig Millionen Zuschauer. Live, vorproduziert werden nur die Ballettzuspielungen, die drinnen, im Großen Musikvereinssaal, nicht zu sehen sind. Bereits im Sommer, wenn die Stückfolge längst feststeht.