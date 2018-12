11. Dezember 2018, 18:51 Uhr Neuerscheinung Münchner Gefühl

Die siebte Folge der "Stimmen Bayerns" von Trikont

Von Christian Jooß-Bernau

Untendrunter Schottergrau, obendrüber Himmelblau, zwischendrin ein Gletscherfluss - fertig ist das Stadtgesicht. Für die tiefer gehende Beschäftigung mit München böte sich ein Blick auf die Landkarte an. Oder eine Stadtführung. Erklär einem einer diese Stadt - sogar Eingeborene tun sich da schwer, weil ja München auch ein Gefühl ist - ein Blitzen auf den Flügeln des Friedensengels an einem Wintertag oder ein nebliger Herbstmorgen in einem Vorgarten in Waldtrudering.

Mit seiner Reihe "Stimmen Bayerns" ist das Label Trikont dabei, ein tönendes Vermächtnis zusammenzutragen aus Text und Musik. Folge sieben ist München gewidmet. "089, yeah!" - los geht das mit Veronika Bittenbinder und ihrer Band Bittenbinder, die die Stadt mit einem Liebeslied anfunken. Bei Trikont haben sie Respekt, aber keine Ehrfurcht, denn München letztgültig auf eine CD zu bannen, ist unmöglich - und da beginnt die Freiheit. Durch die Erfahrung mit Compilations, die einem die Welt immer neu erschlossen, weiß man bei Trikont, wie so etwas funktioniert. Diese Zusammenstellung aus 19 Fundstücken ist keine eitle Ruhmeshalle der größten Künstlerschädel, sie ist Gefühlsverdichtung, so wie in der "Giesinger Mond-Serenade" von Zwirbeldirn. Ganz ohne Nostalgie ist das eingespannt zwischen Bittenbinder und Blumentopf, die mit Main Concept München eins zwischen die Rippen rappen. Und gleich als zweite Nummer erzählt Karl Valentin vom Zufall und vom Radfahrer auf der Kaufingerstraße, und Bally Prell singt ihr "Isarmärchen".

Ungeheuerlich ist der Brief, den Oskar Panizza den Münchnern schrieb und der hier von Udo Wachtveitl gelesen wird. Ende des 19. Jahrhunderts verabschiedete Panizza sich von der Stadt mit einem Text, der eine dermaßen zentrierte Watschn war, dass man ahnt, warum sie ihn wegen Blasphemie einsperrten, diese "schmalzgute Menschensorte", diese Metzger mit ihrem "Herz-Jesu-Fleisch" und den "Papp-Mahlzeiten" ihrer Hostien und den "Knochen- und Uterus-Litaneien". Nein, diese Zusammenstellung beugt nicht das Knie. Die Stadt, an der das Herz hängt, kann man auch mal herzlich scheiße finden. "Tote brauchen keine Wohnung", singt das Suzie Trio zur klappernden Drum-Machine. Und wie das von außen aussieht, das besingt Hans Söllner. "'s Schwabinglied" ist ein Ausflug in die Irrealität der schöneren Menschen, die im Spiegel der schnarrenden Söllnerstimme auch recht gschert sind.

Das München der Träume ist größer als das München der Realität. Im Rest Deutschlands gibt es Menschen, die genau dies nicht leiden können. Dabei, und das macht diese CD zum idealen Bekehrungsgeschenk - könnten sie doch so viel von München lernen, so wie die ehemalige Berlinerin Barbara Häusler. Die ist fasziniert vom Biergarten als einem "der letzten sozialen Mischbiotope, in dem Milieugrenzen bedeutungslos werden. Hier hockt zusammen, was sonst eher nicht zusammen gesehen werden will." Das Tollste überhaupt an München? Vielleicht ist es einfach diese "Toleranz gegenüber dem Anderstrinkenden".