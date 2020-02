Im Musikmarkt wie im ihn begleitenden Musikjournalismus ist der Jazz ein winziges Segment einer ohnehin kriselnden Branche. Seit die einst in München gegründete, dann in Regensburg verlegte Jazzzeitung nur noch als Internet-Portal Jazzzeitung.de verfügbar ist, gibt es noch drei Zeitschriften in Deutschland, die sich mit Jazz befassen: Die 1987 gegründete Jazzthetic mit Verlagssitz in Münster, die 1993 erstmals erschienene, Jazz thing aus Köln, mit einer Auflage von 26 000 Exemplaren der Marktführer, und schließlich das schon 1952 vom SDR-Hörfunk-Mann Dieter Zimmerle gegründete und 1989 quasi auf dem Sterbebett an Gudrun Endress übergebene, bisher in Stuttgart beheimatete Jazzpodium.

Dem Leser kam das Jazzpodium freilich nicht nur als älteste, sondern auch als angestaubteste Fachzeitschrift entgegen. Schon das in der ganzen Zeit nur ein-, zweimal minimal aufgehübschte Erscheinungsbild war mit seinen Blei-Wüsten und Sechzigerjahre-Schriftbildern dazu angetan, nicht nur jungen Layoutern Tränen in die Augen zu treiben. Abgesehen von einem mit schwäbischer Akkuratesse geführten Terminkalender waren die Texte von höchst unterschiedlicher Qualität, was auch daran lag, dass man keine Honorare, sondern nur Aufwandsentschädigungen zahlen konnte. Trotzdem war das Jazzpodium mit seinen Beträgen aus allen Ecken des Jazzlebens, den vielen Künstler-Interviews und Rezensionen auf 80 Seiten eine ehrwürdige Institution und für Insider eine wichtige Informationsquelle. Doch 2018 reifte bei Gudrun Endress der Entschluss, mit ihren nun 78 Jahren nicht mehr weitermachen zu wollen. Sterben lassen wollte sie ihr Kind freilich nicht, und so wandte sie sich an einen ihrer Autoren, der freilich verlegerisch keine Erfahrung hatte: Adam Olschewski.

Olschewski erinnert sich so daran: "Bei der Abnahme von einem meiner Texte sagte mir Endress lakonisch: 'Wir suchen übrigens einen Nachfolger.' Letztlich bin ich ganz zufällig dazu gekommen, es ist ja schon ungewöhnlich genug, dass eine Zeitschrift von einem Nicht-Muttersprachler gemacht wird." Wobei er sein Licht etwas unter den Scheffel stellt: In Polen in einer Familie aufgewachsen, in der Musik kein großes Thema war, kam der heute 54-jährige Olschewski bereits mit 14 nach Deutschland, studierte Germanistik in Freiburg und Hamburg und ging danach Mitte der Neunzigerjahre als Volontär zur Berliner Zeitung. "Diese zwei Jahre waren eine sehr gute Schule," berichtet er, "in den damals für Print noch goldenen Jahren wollten die Verleger das Blatt mit viel Aufwand zur Hauptstadtzeitung machen und kauften viele Redakteure von der FAZ, der SZ oder der Zeit ein." Als freier Autor und Journalist kam Olschewski dann mit seiner Frau Anja Freckmann nach München, auch einen Roman hatte er da schon geschrieben. Zum Jazz ist er peu á peu gekommen, erst mit Platten, dann ging er regelmäßig in Konzerte und begann, sie für die Hamburger Morgenpost zu rezensieren. Später lernte er ein bisschen Kontrabass und lieferte - nicht zuletzt, weil er so auch Zugang zu internationalen Festivals bekam, auch gelegentlich Beiträge für das Jazzpodium ab.

Als Endress ihm die Nachfolge vorschlug, fragte Olschewski zuerst seine Frau. "Sie ist erstaunlicherweise sofort darauf angesprungen. Als studierte Slawistin und Romanistin kommt sie wie ich von der Literatur, bevor sie Übersetzerin und Lektorin wurde. Aber ihr Vater war Manager, und diese Ader hat sie geerbt. Was jetzt in dieser Kombination ein Segen ist, ihr Trieb, sich da in alles reinzufressen, von der Abonnementsverwaltung über Vertrieb, Marketing und Verlagsleitung bis hin zum Gegenlesen der Texte." Und da die beiden mit ihrer Tochter vor ein paar Jahren zufällig eine Wohnung in Bernried am Starnberger See fanden, ist dies also der neue Verlagsort des Jazzpodiums. Nach der ersten Phase im vergangenen Jahr, in der man sich einzuarbeitete und alles in den Griff zu kriegen versuchte, ging es nun heuer mit dem gründlichen Relaunch voran. Bereits im Januar mit einer Art Sonderheft zu 50 Jahre ECM, unter anderem mit Reprints vieler alter Artikel. Denn Olschewski fand, dass dieses Jubiläum des für den modernen Jazz vermutlich wichtigsten Labels überhaupt anderswo nicht entsprechend gewürdigt wurde. Und mit der aktuellen Februar-Ausgabe nun auch inhaltlich.

"Wir wollen die beste Jazzzeitschrift werden, hier und am besten weltweit. Vielfältig, bunt und fundiert", formuliert Olschewski den Anspruch. Dafür wird zunächst als erstes in Autoren investiert. "Wir sind einen Euro teurer geworden und geben das über Honorare weiter." Zwei renommierte Kolumnisten sind bereits an Bord: der 84-jährige, zu den Großen der ersten deutschen Jazzergeneration gehörende Vibrafonist und Pianist Karl Berger schreibt auf Deutsch, der amerikanische Gitarrist Joe Morris auf Englisch. Neue Rubriken hat man sich ausgedacht, etwa "Das Foto spricht", in der ein Jazz-Fotograf eines seiner Bilder vorstellt und kommentiert, oder als Rausschmeißer "Die drei Platten, die mich gemacht haben, und die eine, die mich gerade macht". In der aktuellen Ausgabe macht Joachim Kühn den Anfang. Dazu kommt in Zukunft die Rubrik "Freistil", in der es auch literarisch oder in Glossen-Form um Jazz geht und die durchaus provokant sein darf.

Auch die Online-Präsenz wird ausgebaut, E-Paper folgen. "Vieles haben wir aber auch behalten", sagt Olschewski, "einfach weil es sinnvoll war und weil wir niemanden verprellen wollen. Wie etwa das immer schon großartige Logo. Eine Konstante ist auch, dass wir uns auf jeden Fall weiterhin durch unsere Unabhängigkeit unterscheiden wollen. Ich komme vom Journalismus und poche darauf, dass wir da auch bleiben. Der Druck der Wirtschaft ist im Zeitschriftenmarkt nicht gering, aber bei uns wird es keine gekauften Geschichten geben." Zumal Olschewski auch auf eine Gegenbewegung zum unhaptischen Blogger-Unwesen hofft, vergleichbar dem Vinyl-Revival im Plattenmarkt. Dann würde das neu aufgestellte Traditionsprodukt womöglich von mehr Lesern gekauft als von den 8000 bisherigen.