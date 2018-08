9. August 2018, 12:42 Uhr Neue Oscar-Kategorie Ein vergifteter Preis, der eine fatale Botschaft sendet

Die Academy will die Oscarverleihung modernisieren - und verrät dabei die wichtigsten Werte.

Von Jürgen Schmieder , Los Angeles

Langweilig und irrelevant. Das sind die beiden Adjektive, die in den vergangenen Jahren sehr häufig bei der Beschreibung der Oscarverleihung benutzt worden sind. Vernichtend genug für den mindestens in der Eigenwahrnehmung wichtigsten Abend der westlichen Unterhaltungsindustrie. Es wurden angesichts der Hautfarbe und des Geschlechts der Nominierten und Ausgezeichneten, sowie der Hautfarbe und des Geschlechts der meisten Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences allerdings auch noch bedenklichere Adjektive benutzt: rassistisch und sexistisch zum Beispiel.

Die Akademie müht sich seit Jahren, Selbstverständlichkeiten auch als selbstverständlich wirken zu lassen: dass eine Frau einen ebenso tollen Film drehen kann wie ein Mann zum Beispiel. Dass ein Afroamerikaner einen wunderbaren Superhelden abgeben kann. Oder dass jeder für die gleiche Arbeit die gleiche Entlohnung bekommen sollte. Leider kommt sie dabei aber meist so ungelenk daher, als würde sie diese Selbstverständlichkeiten verhindern oder zumindest so lange wie möglich hinauszögern wollen. Das hat einen recht einfachen Grund. In Wahrheit interessiert diese Akademie, was knapp 100 Prozent der Unterhaltungsbranche interessiert: die Zahl der Zuschauer und die damit verbundenen Einnahmen.

83 Prozent des Jahresumsatzes von 148 Millionen Dollar generiert die Filmakademie über die Oscarverleihung. Es sollen also auch künftig möglichst viele Leute einschalten, damit auch weiterhin Einnahmen garantiert sind. Bei der Veranstaltung im Februar waren es allerdings nur noch 26,5 Millionen Amerikaner, so wenige wie nie zuvor. Vor vier Jahren waren es imerhin noch 43,7 Millionen.

Die Akademie hat nun einen Drei-Punkte-Plan gegen Langeweile und Irrelevanz vorgestellt, und es sei gleich vorneweg gesagt, dass dieser Plan bei den meisten Cineasten für oscarwürdige Gesichtsverrenkungen sorgen dürfte: Von 2020 an wird die Veranstaltung erstens um zwei Wochen nach vorne verlegt. In diesem ersten Jahr wird sie am 9. Februar stattfinden. Zweitens: Das Event selbst soll künftig weniger als drei Stunden dauern, deshalb werden die Preise für einige Kategorien wohl während der Werbepausen vergeben und später zusammengefasst bekannt gegeben. Drittens: Es wird eine neue Kategorie eingeführt, die derzeit vage mit "achievement in popular film" umschrieben wird - frei übersetzt: Verdienste um erfolgreiche Filme.

Ja, es ist wirklich so hanebüchen, wie sich das nun liest.

Das Ändern des Datums ist ein brancheninternes Zugeständnis: Es verkürzt die so genannte "Awards Season", während der die Leute von November bis Februar von Ehrung zu Ehrung hecheln - und davon inzwischen genervt sind. Bereits die Verkürzung der Verleihung hat es aber in sich: Die Akademie begründete ihre Relevanz schließlich immer auch damit, dass bei den Oscars auch Maskenbildner, Komponisten und Tontechniker geehrt und damit die verschiedenen Aspekte der Filmkunst gefeiert werden.

Streichkandidaten, beziehungsweise Kandidaten für die Werbepausen, sind aber natürlich vor allem die Nebenkategorien - Ehrungen für die besten Kurzfilme zum Beispiel und damit exakt jene Kategorien und Leute, die von der Verleihung tatsächlich profitieren und dadurch ihre Kunst entwickeln können.

Mit dieser Entscheidung gibt die Akademie ihre Rolle als Bewahrer der Filmkunst zugunsten höherer Einschaltquoten auf.

Was zur neuen Kategorie führt, die Filmkritikerin Manohla Dargis von der New York Times bereits als "dumm, beleidigend und erbärmlich verzweifelt" bezeichnet hat. Zu recht. Die Akademie führt damit schließlich eine Auszeichnung für kommerziell erfolgreiche Filme ein, für die es ja schon zwei Preise gibt: die Zahl der Zuschauer und die damit verbundenen Einnahmen.

Außerdem wertet es auch die ausgezeichneten Filme ab - der Preis für Verdienste um erfolgreiche Filme ist nämlich ein vergifteter, der eine fatale Botschaft sendet: Zeichnet die noch immer bedeutendste Filmakademie der Welt beispielsweise den Superhelden-Film "Black Panther" - vom schwarzen Regisseur Ryan Coogler und mit den schwarzen Darstellern Chadwick Boseman, Michael B. Jordan und Lupita Nyong'o übrigens - aus, sagt sie damit schließlich auch: Dieser Film hat derart geringe Chancen auf einen Sieg in der Kategorie "Bester Film", dass es eine Kategorie zweiter Klasse braucht.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences möchte sich verändern - das ist verständlich und dringend notwendig. Mit zwei der drei geplanten Maßnahmen allerdings verrät sie ihren Namen. Sie zeigen, dass es der Filmakademie weder um Kunst noch um Wissenschaft geht. Es geht ihr an diesem Abend im Februar ganz offensichtlich ausschließlich darum, möglichst berühmte Leute in möglichst schicken Klamotten vorzuführen. Damit allerdings macht sie die Oscarverleihung nur noch langweiliger und noch irrelevanter.