28. August 2018, 18:52 Uhr Neue Musik "Es sind mir die Visionen verloren gegangen"

Karl Wallowsky war zehn Jahre lang verantwortlich für das Musikprogramm im Schwere Reiter - jetzt hört er auf

Interview von Rita Argauer

Manchmal tut man sich in München schwer, zu erkennen, was man hat. Da wird etwa derzeit viel darüber diskutiert, wie das geplante Konzerthaus gestaltet werden soll - von der Akustik bis zu den Musikstilen, die dort zur Aufführung kommen sollen. Dabei wird übersehen, dass es etwa mit dem Schwere Reiter im Kreativquartier an der Dachauer Straße bereits einen exzellent klingenden Saal für kleine Ensembles und Kammermusik gibt. Seit zehn Jahren gestaltet der frühere Ingenieur Karl Wallowsky in dem ehemaligen Probengebäude der Otto-Falckenberg-Schule das Musikprogramm. Der Fokus liegt auf Neuer Musik, das Münchener Kammerorchester ist dort ein fester Gast, genauso wie die Münchner Gesellschaft für Neue Musik. Die Nutzungsgenehmigung des Raums aber soll demnächst wegen Baufälligkeit ablaufen. Ende Juli verkündete Wallowsky seinen Abschied.

SZ: Seit zehn Jahren leiten und kuratieren Sie die Musiksparte im Schwere Reiter. Was hat Sie jetzt dazu bewogen, aufzuhören?

Karl Wallowsky: Die Bedingungen haben sich für mich verändert. Innen und außen. Intern und extern. Im Zusammenspiel der Sparten und in der Situation vor Ort auf dem Gelände mit der jetzt freien Brachfläche vor dem Haus, auf der immer wieder Events angesiedelt werden, die mit meiner Idee von Neuer Musik und Kunst nichts zu tun haben. Musik braucht Fokus. Aber auch der ewig ungewisse Status der Zwischennutzung ohne längerfristige Zusage zehrt. Wir haben uns ja von Jahr zu Jahr gehangelt. Es sind mir die Visionen verloren gegangen.

Welche Visionen gab es denn?

Über die Zeit gab es zum Beispiel die Idee, dort ein Zentrum der Musik zu installieren, in einem zweiten Bau neben dem Schwere Reiter. Dann gab es einen Entwurf, dass das Münchener Kammerorchester sich einen Probenraum oben über den Saal baut. Das Kammerorchester leidet ja seit Jahren darunter, dass es keinen eigenen festen Probenraum hat. Und beides hätte großartige Synergien ergeben.

Warum konnten Sie das nicht umsetzen?

Das alles ist bei Gesprächen im Kulturreferat relativ durchgefallen. Es stagniert ja auch beim Umbau der beiden großen Hallen auf dem Gelände. Dabei vergeht so viel Zeit. Bei mir war nun ein Punkt erreicht, wo die Zeit für mich zu lange war, um die Energien aufrecht zu erhalten. Ich bin ein emotionaler Mensch, vielleicht brauche ich jetzt einfach Pause.

Aber trotzdem hat sich im Schwere Reiter ja etwas getan, oder?

Klar, es ist ein sehr schöner, variabler und technisch immer besser ausgestatteter Raum, den immer mehr Musiker, Komponisten und Ensembles suchen und nutzen. Von Mark Andre, Brass, Blauer Reiter bis Sora, von Schweinitz oder Zeitsprung. Das werde ich schon alles vermissen.

Das Schwere Reiter hat sich also über die zehn Jahre hinweg zu einem Zentrum für Neue Kammermusik in München entwickeln können.

Das wuchs mit der Zeit. Gerne hätte ich auch noch stärker das neue Musiktheater lanciert, aber da fehlen oft die Mittel, nicht nur mir, auch den Künstlern. An sich habe ich aber ein sehr positives Verhältnis zum Kulturreferat, ganz früh hat es schon meine allerersten Schritte mit der Reihe "Mittwochs Kunstbahnsteig" im Giesinger Bahnhof gefördert, das ging ganz einfach, ein Anruf genügte. Und am Anfang im Schwere Reiter war ich verrückt mutig. 2009 habe ich zum Beispiel in Zürich in der Roten Fabrik ein ganz eigenwilliges Musiktheater von Thom Luz gesehen, der damals noch recht unbekannt war, es war sein zweites Stück oder so. Das habe ich dann nach München eingeladen. Wunderbar. Zwei Jahre später hätte ich mich das wahrscheinlich nicht mehr getraut.

Warum?

Bei Gastspielen gibt es schon die Problematik, ob genug Publikum kommt. Und in München selbst gibt es wirklich genügend Künstler, die den Raum lieben und als ihren Ort empfinden, es ist eine Art Musica Viva der freien Szene. Und im Grunde möchte ich sowieso kein Veranstalter sein, ich habe mich immer mehr als Ermöglicher gesehen, damit dort in diesem Raum etwas stattfinden kann, was sonst vielleicht nicht stattfinden würde.

Jetzt soll das Schwere Reiter ganz neu gebaut werden?

Ja genau. Erst sollte es diesen Herbst umgebaut und vor allem in den Nebenräumen, besonders den Besuchertoiletten ertüchtigt werden. Das wurde wieder abgeblasen. Jetzt soll ein Neubau entstehen, im rechten Winkel zum alten Schwere Reiter und mit ungefähr den gleichen Raummaßen. Grundsätzlich ist es natürlich absurd, etwas bestehendes Gutes nicht mehr nutzen zu dürfen und dafür etwas Neues zu bauen, das auch nur eine temporäre Sache sein soll, für fünf oder vielleicht zehn Jahre. Aber es gibt einen architektonisch ungewöhnlichen Entwurf, da dachte ich mir, ich wäre schon gerne dabei. Dieser wiegesagt sehr schöne Entwurf sollte schon im vergangenen Frühling in den Stadtrat gehen.

Und was ist dann passiert?

Es gab ein Gespräch, wo es hieß, die Eingabe in den Stadtrat wird nun doch erst später stattfinden. Der Neubau wird sich, so er bewilligt wird, auf jeden Fall ins nächste Jahr verschieben, und eine Nutzungsverlängerung für den alten Raum bis Juli 2019 sollte schon klappen. Da habe ich die Zuversicht verloren.

Einzigartig ist derzeit die Akustik im Schwere Reiter. Die wird man vermutlich nicht einfach so in einen Neubau reproduzieren können?

Sie wollen es versuchen. Aber Akustik lässt sich zwar berechnen, aber klingt dann doch nicht. Der Raumklang im Schwere Reiter ist pures Glück. Manchmal waren Musiker aus anderen Städten, die ein Gastspiel gaben, zuerst enttäuscht, da es bei Tageslicht ein doch nicht so schicker Saal ist. Nach dem Konzert waren sie glücklich, weil es ein tolles Erlebnis war, weil sie sich selbst so gut hören konnten.

Die Konzertreihen, die Sie konzipiert haben, hatten ja immer eine eigene künstlerische Linie ...

Ja, zu meiner eigenen Freude. Strenge in der Musikauswahl und manchmal eigenwillige Kombinationen von Künstlern, Kunstformen und Formaten, sowie Ideen für Raum und Licht, je passend zum Konzert, das habe ich versucht. So ganz scharf kuratiert habe ich aber nie. Das war sehr oft aus dem Bauch heraus, ich bin ja kein Musikwissenschaftler. Viel ist aus der Präsenz, ich war ja immer vor Ort, und der konkreten Arbeit mit Künstlern entstanden.

Wie hat sich die Szene der Neuen Musik in den zehn Jahren verändert?

Im Schwere Reiter hat es sich von der Improvisation zur Komposition verlagert. Auch weil ich selbst es schon toll finde, wenn Musik reproduzierbar ist und individuell interpretiert wird. Sonst spüre ich nicht die große Veränderung, vielleicht, dass die neue Musik ihr Heil jetzt manchmal außerhalb der eigenen Wände sucht, in der Nähe zur Popkultur an hippen Orten, als gäbe es dort ein frisches, junges Publikum.

Aber sind Ihnen irgendwelche neuen künstlerischen Strömungen aufgefallen?

Gewachsen ist sicher die Zahl der freien Ensembles, die sich ganz der zeitgenössischen Musik widmen, Werke anregen oder in Auftrag geben und ein breites Spektrum an Komponisten aufführen. Das hat hohe Qualität! Was die gespielten Kompositionen betrifft, scheint mir von dem, was ich im Schwere Reiter gehört habe das Interesse an Klangbildern und in der Umkehrung die intensive Annäherung an die Stille ein Thema geworden zu sein. Ob neue oder bisherige künstlerische Strömungen, auf jeden Fall muss nachgelegt werden, damit so etwas Differenziertes und Filigranes wie die Neue Musik kontinuierlich gedeiht und präsent ist.