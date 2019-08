2. August 2019, 18:47 Uhr Neue Leitung Verblüffend flotter Wechsel

Eva Ortner übernimmt Restauratoren-Institut der Pinakotheken

Von Susanne Hermanski

Das Gastspiel ihrer Vorgängerin in München war kurz: Erst im Oktober 2017 hatte die Kulturmanagerin und Restauratorin Andrea Funck die Leitung des Doerner-Instituts übernommen. Nur anderthalb Jahre später, im Mai 2019, wechselte Funck schon wieder zurück nach Stuttgart, auf eine Professur an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste. In Stuttgart hatte Funck zuvor die Restaurierungswerkstätten des Landesmuseums Württemberg geleitet. Bei Eva Ortner handelt es sich nun um eine Hausbesetzung. Sie war bereits seit 2010 die Stellvertreterin von Funcks Vorgänger am Doerner-Institut, Andreas Burmester, der dem Betrieb 14 Jahre lang vorstand.

In der breiten Öffentlichkeit ist das Doerner-Institut weniger bekannt, seine Bedeutung ist dennoch beträchtlich. Als zentraler Teil der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen konserviert, restauriert und erforscht es kunsttechnologisch sämtliche Kunstbestände der Alten und der Neuen Pinakothek, der Sammlung Schack, der Sammlung Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne und der Sammlung Brandhorst sowie der Staatsgalerien in Bayern von Würzburg bis Burghausen, von Füssen bis Ansbach. Zudem ist das Doerner-Institut für die präventive Konservierung in all diesen Liegenschaften zuständig. 2008 war es maßgeblich daran beteiligt, einen der größten Kunstfälscher-Skandale seit dem Zweiten Weltkrieg aufzudecken. Bei einer chemischen Analyse des Werkes "Rotes Bild mit Pferden, das der Maler und Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi als Werk von Heinrich Campendonk verkaufte, wurden geringe Mengen von modernem Titanweiß entdeckt, welches zur Zeit Campendonks noch nicht existierte. Das Bild war zuvor beim Kölner Auktionshaus Lempertz für 2,4 Millionen Euro versteigert worden. Ex-Direktor Burmester hat sich auch mit der eigenen Geschichte des Instituts intensiv befasst. Benannt ist es nach dem Gründer Max Doerner. Über die Rolle der Anstalt im Nationalsozialismus recherchierte und schrieb Burmester das zweibändige Werk "Der Kampf um die Kunst. Max Doerner und sein Reichsinstitut für Maltechnik".

Eva Ortner war nach Burmesters Zeit auch Funcks Stellvertreterin. Ortner ist 1966 in München geboren. Sie absolvierte eine Lehre als Rahmenvergolderin und studierte danach Kunstgeschichte, Kunstpädagogik, Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der LMU, an der TU München zudem Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft. Ihr Fachgebiet ist die Gemälderestaurierung. 2005 begann sie als Restauratorin für die Neue Pinakothek am Doerner-Institut.