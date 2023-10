Das Leben am Hals haben

"Jedes Leben passt auf ein Terabyte": Vom traurigsten Werbeslogan der Welt und weiteren Versuchen von Tech-Konzernen, das Leben in Daten zu sichern.

Von Michael Moorstedt

Was heute noch als Avantgarde gilt, ist morgen schon profan. Selbst die künstliche Intelligenz entkommt diesem ehernen Gesetz nicht. Jedenfalls kommt kaum eine Marketingkampagne heute noch ohne KI-Einsatz aus. Anstatt die Menschheit in ein goldenes Zeitalter zu erheben, wird die Fabeltechnologie von Fast-Food-Ketten oder Brauereien dazu benutzt, "neue" Burger- oder Bierrezepturen zu erfinden. Modehäuser und Plattenlabels lassen KI-Software neue Produkte entwickeln, und das mit einer derartigen Geschwindigkeit und Unnachgiebigkeit, dass zu vermuten ist, dass bald der Einsatz von echter, also menschlicher Intelligenz als Gütesiegel gelten wird.