Das Netflix-Format "The Circle" adaptiert das aus dem Reality-TV bekannte Trash-Genre des Beobachtungs-Containers, um die diffusen Gewerke der sozialen Medien zu erkunden. Für "The Wire" ist sie jetzt schon die beste Serie über das Funktionieren des Internet.

Auch das Reality-Fernsehen ist von den sozialen Medien bedroht. Das Internet macht auch hier einfach, was Formate wie "Big Brother" bis dato nur versprochen haben. Wozu sollte man heute noch Menschen vor laufenden Kameras in Container sperren, Semi-Berühmtheiten in den Dschungel verfrachten oder Mädchen auf Laufstegen demütigen, wenn die Leute im Internet das doch alles freiwillig, für die ganze Welt sichtbar und vor allem kostenlos machen?

Eine Show auf Netflix versucht nun, die Deutungshoheit über das Trash-Fernsehen zurückzugewinnen. "The Circle" heißt sie und stellt Teilnehmern und Publikum die Frage: "Wie weit würdest du gehen, um auf sozialen Medien beliebt zu sein?" Der Dreh: Anstatt gemeinsam in einem Gebäude eingepfercht zu sein, sitzen die Probanden isoliert in kleinen Apartments.

Die Teilnehmer interagieren nicht persönlich miteinander, sondern nur über ein soziales Netzwerk namens Circle, das über Sprache gesteuert wird. Das ist clever, weil klassisches Fernsehen ja ein Problem damit hat, das Internet angemessen darzustellen. Anstatt also nur Chat-Nachrichten einzublenden, nimmt man hier an den Dialogen und Monologen der Kandidaten teil.

Jeder der 13 Teilnehmer verteilt Likes an seine Mitstreiter. Die beiden Populärsten werden "Influencer" genannt, sie dürfen entscheiden, wer den Social-Media-Gulag verlassen muss. Wer übrig bleibt, erhält 100 000 Dollar. Die Ausgangssituation ist dystopisch und gleichzeitig so seicht, dass sie scheinbar perfekt den Geschmack des Publikums trifft.

Netflix selbst nennt das Format "experimentelle Gesellschaftsstudie" oder "unterhaltsames Strategiespiel". Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Die Teilnehmer fragen sich vor allem: Was sollen wir zeigen, was verheimlichen? Um in der Gunst der Mitbewerber zu steigen, benutzt man falsche Fotos und falsche Identitäten. "Vergiss nicht, dass du Adam bist", steht auf einem Schild, das der schüchterne Alex aufgehängt hat. In der Show spielt er einen supercoolen Aufreißer.

Ist das nun eine verdammenswerte Normalisierung der falschen Identitäten und des Übertreibens? Oder doch nur eine konsequente Weiterschreibung der Online-Etikette, die jeder der Teilnehmer - und ein Großteil der Kernzielgruppe - seit Kinderjahren verinnerlicht hat? Wer will behaupten, noch nie einen Social-Media-Post zur strategisch richtigen Zeit abgesetzt zu haben? Sowieso ist Überhöhung das oberste Gebot auf Facebook und Instagram.

Aus dem Trash-Format wird der Kommentar auf die Flüchtigkeit von Authentizität und das Spiel mit Identitäten. Kein Wunder, dass "The Circle" bereits nach der ersten Staffel ein Hit ist. Das US-Magazin Wired erklärte das Format gar zur "besten TV-Show über das Internet".

Wenn alles Fake ist, dann ist nichts Fake. Immerhin wird hier nur gelogen, um von den anderen gemocht zu werden. Sowieso zeigt sich, dass die sozialen Gewerke im Circle komplexer sind, als man vermutet: Der Nerd avanciert zum Publikumsliebling. Und das Unterwäsche-Model wird schon nach der ersten Folge rausgewählt.