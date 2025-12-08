Zum Hauptinhalt springen

Die Geschichte der Filmbranche ist auch eine des Kapitalismus und seiner Bildproduktion.
Die Geschichte der Filmbranche ist auch eine des Kapitalismus und seiner Bildproduktion. (Foto: Imago/Fran Mares/Addictive Stock)

Hollywood wird seit Jahren von Investmentgesellschaften wie Blackrock geplündert. Mit der Übernahme des legendären Studios Warner Bros. durch Netflix dürfte die amerikanische Filmkunst noch weiter leiden.

Von Philipp Bovermann

Steckt das amerikanische Kino, steckt Hollywood in einer künstlerischen Krise? Wer sich für Filme interessiert, in denen es um Menschen geht, dürfte geneigt sein, die Frage mit Ja zu beantworten. Die großen Filmstudios buttern ihr Geld fast nur noch in Franchise-Filmkunst, mit der sich Plastikspielzeug verkaufen lässt und die erzählerisch auch so funktioniert.

