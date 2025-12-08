Steckt das amerikanische Kino, steckt Hollywood in einer künstlerischen Krise? Wer sich für Filme interessiert, in denen es um Menschen geht, dürfte geneigt sein, die Frage mit Ja zu beantworten. Die großen Filmstudios buttern ihr Geld fast nur noch in Franchise-Filmkunst, mit der sich Plastikspielzeug verkaufen lässt und die erzählerisch auch so funktioniert.