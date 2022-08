Keine Straßen, keine Autos, kein Kohlendioxid: "The Line" heißt eine geplante Öko-Superstadt in Saudi-Arabien - 170 Kilometer lang, 200 Meter breit und 500 Meter hoch.

Kommentar von Gerhard Matzig

Mahavir Bhakta ist in den einschlägigen Foren einer der Skeptiker dieser superlativistischen Städtebau-Utopie, die einerseits absurd und wahnsinnig genannt wird (so die übellaunigen Skeptiker), aber auch grandios und futuristisch (so die euphorisierten Fans). Als "The Line" erfährt die Utopie gerade ein rauschhaftes, möglicherweise aber auch nur bewusstseinserweiterndes Update. Zum Beispiel in den sozialen Medien und auf diversen Designplattformen, wo gerade Alarm herrscht. Bhakta meint, etwas maulend, aber auch in erfrischend ironischer Distanz: "Als SimCity-Experte sehe ich Probleme mit dem Brandschutz vorher." Ein Smiley gibt es auch dazu.