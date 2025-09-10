In Nell Zinks „Sister Europe“ treiben sich illustre Gestalten eine Nacht lang durch Berlin. Der Roman wurde verrissen und gefeiert. Ein Treffen mit der Autorin zur Klärung der Frage: Wer kritisiert hier eigentlich was?

Von Sonja Zekri

Würde man den baulichen Ausdruck für die deutsche-amerikanische Zerrüttung suchen, das Berliner Hotel Intercontinental wäre ein guter Kandidat. In harmonischeren Zeiten logierten hier Bill Clinton, George W. Bush und Joe Biden in der Präsidentensuite (kugelsichere Fenster, Notstromaggregat, Barschrank), und Henry Kissinger parkte einst seinen Riesen-Cadillac im Ballsaal. Donald Trump aber war in der aktuellen Amtszeit noch gar nicht in Deutschland. Das Upcycling des Kudamm geht an der Budapester Straße schon seit einiger Zeit vorbei. Und so schmort das Interconti an diesem Sommerstag in leicht verblichener Pracht.