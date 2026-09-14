Yuval Abraham schien unsichtbare Kämpfe auszufechten. Der israelische Filmemacher bewegte den Kopf über seinem dünnen Hals hin und her, öffnete den Mund und schloss ihn wieder, formte Worte, stumm, nur für sich. Er wirkte nicht nervös, so wie man eben nervös sein kann, wenn man womöglich gleich auf die Bühne gerufen wird, um einen der wichtigsten Filmpreise der Welt entgegenzunehmen. Er wirkte, als habe er Angst.