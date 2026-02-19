Es gibt in Deutschland eine Literatur, die ohne das öffentliche Wirken ihrer Autoren nicht denkbar ist – eine Art Akademie-der Künste-Panel-Belletristik, in die gewissermaßen das intellektuelle Profil des Autors eingepreist wird. Dementsprechend findet sich in diesen Büchern eine Fülle von Gegenwartsereignissen, vorzugsweise solchen, die noch im Gang sind. Angereichert wird all dies durch persönliche Erlebnisse und Begegnungen des Erzählers, der sich zudem grob und flüchtig ein Protagonisten-Team zusammenbastelt, das er eher moderiert, anstatt es in ein erzählerisches Unternehmen zu schicken. Dies ist auch schon halbwegs die Beschreibung von Navid Kermanis neuem Roman „Sommer 24“.