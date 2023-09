Von Kristina Maidt-Zinke

Der Slogan "Ein Roman, wie es noch keinen gab" verbindet sich seit 2011 mit dem zwölfhundertseitigen Werk "Dein Name" von Navid Kermani. In dem kühn kapitellosen Koloss hatte der deutsch-iranische Schriftsteller so gut wie alles festgehalten, was ihm in den vorausgegangenen fünf Jahren widerfahren, begegnet, aufgefallen und durch den Kopf gerauscht war. Manche erlebten das als Zumutung; die Mehrheit des professionellen Lesepublikums jedoch fühlte sich reich beschenkt. Was gewiss auch der Tatsache geschuldet war, dass Kermanis Kopf seit geraumer Zeit zu den klügsten im deutschen Sprachraum gezählt wird. Das Rauschen ist danach keinen Augenblick versiegt und in zahlreiche Bücher geflossen, zuletzt in einen wunderbaren Vater-Tochter-Dialog über Gott. Jetzt folgt, mit immerhin nur sechshundert Seiten, "Das Alphabet bis S", angekündigt ebenfalls als "Roman" und als "Etwas, das es so noch nicht zu lesen gab".