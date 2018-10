25. Oktober 2018, 20:49 Uhr "Jewels" im Nationaltheater Jazz erst recht

Das Bayerische Staatsballett tanzt erstmals George Balanchines "Jewels" aus dem Jahr 1967. Patricia Neary, die selbst das Solo darin kreierte, besorgte wie je die originalgetreue Einstudierung

Von Eva-Elisabeth Fischer

Ganz in Weiß kommt sie zur Probe. Sie trägt Trainingskleidung, hat nur die Spitzenschuhe gegen Sneakers getauscht. Patricia Neary muss, sie will sich immer noch jeden Tag beim Training aufwärmen, auch um den Tänzerinnen und Tänzern des Bayerischen Staatsballetts vormachen zu können, was Mr. B. wirklich wollte. Mr. B., das war George Balanchine, der in Russland geborene Choreograf, der über Frankreich und die Ballets Russes in die USA kam, dort das New York City Ballet gründete und die Ballettklassik in ...