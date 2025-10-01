Naomi Watts ist also zum Gynäkologen gegangen, weil sie schwanger werden will, aber ums Verrecken nicht wird, sie sitzt noch im Behandlungsstuhl, da kommt die Diagnose: „Anscheinend stehen Sie kurz vor den Wechseljahren.“ Bäääm, sie ist erst 36. Sie ist außerdem Schauspielerin, die A-Liste in Hollywood, Schublade: klug und sexy. Schon mit Anfang 30 hat man ihr gesagt, dass es mit den Hauptrollen wahrscheinlich bald zu Ende gehen wird, und nun ist sie also auch biologisch eine alte Frau, die niemals Kinder haben wird. Glaubt sie. (Sie bekommt dann trotzdem noch zwei, sie bekommt auch noch Hauptrollen, und was für welche, aber weiß man es in dem Moment?) Watts stellt fest, dass sie keine Ahnung hat, was „Wechseljahre haben“ eigentlich genau bedeutet, sie muss den Arzt danach fragen. Als erwachsene Frau. Es ist niederschmetternd.