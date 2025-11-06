Zum Hauptinhalt springen

Documenta-Vorschein in ParisLetzter Ismus: Aktivismus

Lacht er da schon über seine Adepten von heute? Der französische Philosoph Michel Foucault nimmt 1975 LSD mit zwei Fans aus der kalifornischen Hippie-Szene, einer ist neben ihm, der andere hinter der Kamera.
Naomi Beckwith, die Kuratorin der nächsten Documenta, zensiert in Paris ein Werk, gegen das noch niemand nennenswert protestiert hatte. Was das für Kassel jetzt schon erwarten lässt.

Von Peter Richter

Jetzt haben sie in Paris nicht nur eine Ausstellung von der nächsten Documenta-Kuratorin. Jetzt wurde in Paris – so wie bei der letzten Documenta – kurz nach der Eröffnung auch eines der gezeigten Werke wieder entfernt. Die Kuratorin, die in zwei Jahren die Kasseler Großausstellung verantwortet, heißt Naomi Beckwith, ist am Guggenheim in New York beheimatet und gilt als diplomatisch. Die Ausstellung, die sie jetzt gemacht hat, findet im Palais de Tokyo statt, dem Ausstellungspalast mit dem jugendlichen Zwischennutzungscharme an der Seine. Das Exponat, das entfernt wurde, stammte von Cameron Rowland, Jahrgang 1988, ebenfalls in New York daheim, und es bestand aus einer Fahne.

