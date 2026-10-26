Mit „Die Schönheit der Distanz“ gelingt der japanischen Schriftstellerin Nao-Cola Yamazaki ein Buch über das Sterben, das einen mitnimmt, ohne je in den Kitsch zu rutschen.

Große Dinge kann man manchmal besser aus der Entfernung erkennen. Das gilt nicht nur für Objekte, sondern auch für Gefühle, und um die geht es in dem Buch „Die Schönheit der Distanz“ der japanischen Schriftstellerin Nao-Cola Yamazaki. Es geht um Liebe, Schmerz, Verlust und Trauer.