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LiteraturIn weiter Ferne, so nah

Lesezeit: 4 Min.

Ein Café in Tokio.
Ein Café in Tokio.
Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Mit „Die Schönheit der Distanz“ gelingt der japanischen Schriftstellerin Nao-Cola Yamazaki ein Buch über das Sterben, das einen mitnimmt, ohne je in den Kitsch zu rutschen.

Von David Pfeifer

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Große Dinge kann man manchmal besser aus der Entfernung erkennen. Das gilt nicht nur für Objekte, sondern auch für Gefühle, und um die geht es in dem Buch „Die Schönheit der Distanz“ der japanischen Schriftstellerin Nao-Cola Yamazaki. Es geht um Liebe, Schmerz, Verlust und Trauer.

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In Japan schämte man sich noch für sie, da lag die Welt der Künstlerin Yayoi Kusama schon zu Füßen – und ihrem Kosmos aus Farbe, Licht und Polka Dots, der jetzt, nach ihrem Tod, weiterleuchten wird.

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