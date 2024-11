Tumult in der Nationalgalerie

Von Peter Richter

Bei der Eröffnung einer Ausstellung von Nan Goldin in der Neuen Nationalgalerie Berlin kam es am Freitagabend zu einem Eklat. Die amerikanische Fotografin rief lautstark und unterstützt von Aktivisten zum Protest gegen Israel auf, verglich das militärische Vorgehen des Landes in Gaza und Libanon mit Pogromen und nannte es einen Genozid. Eine Gegenrede des Direktors der Neuen Nationalgalerie wurde im Anschluss von den Demonstranten konsequent überschrien, unter anderem mit Rufen wie „Yalla, Intifada“.