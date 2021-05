Interview von Moritz Baumstieger

Ali Qleibo stammt aus einer alten Jerusalemer Patrizierfamilie, er selbst wurde 1954 in der Stadt geboren. Von 1974 bis 1987 studierte und lebte er in den USA, Japan und Europa, bevor es ihn zurück in die Altstadt Jerusalems zog, wo er bis heute lebt. Lange unterrichtete er an der Al-Quds-Universität im arabischen Ostteil der Stadt und leitete deren geisteswissenschaftliche Fakultät. Zuletzt erschien von ihm das Buch "Wenn die Berge verschwinden" im Palmyra-Verlag.