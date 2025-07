Gediegen den Verstand an der Tür abgeben

Ein Scherge, der an Elon Musk erinnert. Ein Gerät, das die Menschen verblöden lässt. Die Fortsetzung von „Die Nackte Kanone“ hat jetzt eine politische Message. Und das ist nicht das größte Problem.

Von Jakob Biazza

Winziger Pop-Einschub zunächst. Ist relevant, weil der Song in seiner Originalversion zentrales Gesprächsthema beim Aufeinandertreffen von Böse und Gut ist, also von Schurke und Cop, was hier freilich auch bedeutet: von Dumm und Dümmer.