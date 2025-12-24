Zum Hauptinhalt springen

NachrufUnser Mann in Venedig ist tot

Nachdenklich und nonchalant: Kockisch als Commissario Brunetti in Venedig.
Nachdenklich und nonchalant: Kockisch als Commissario Brunetti in Venedig. (Foto: dpa/rbb/Degeto)

Als Kommissar Brunetti machte Uwe Kockisch stets „bella figura“. Nun ist der Schauspieler im Alter von 81 Jahren gestorben.

Von Christine Dössel

Er war unser Mann in Venedig – und man brauchte sich deswegen nicht zu schämen. Wenn Kritiker der ARD-Serie „Donna Leon“ mal wieder unkten, was denn bitte deutsche Fernsehschauspieler, die so tun, als seien sie Italiener, in den Vaporettos auf dem Canal Grande und den Kriminalgeschichten rund um den Kommissar Brunetti verloren hätten, dann konnte man ihnen sehr gut mit der stillen Grandezza von Uwe Kockisch kommen.

