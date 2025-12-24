Er war unser Mann in Venedig – und man brauchte sich deswegen nicht zu schämen. Wenn Kritiker der ARD-Serie „Donna Leon“ mal wieder unkten, was denn bitte deutsche Fernsehschauspieler, die so tun, als seien sie Italiener, in den Vaporettos auf dem Canal Grande und den Kriminalgeschichten rund um den Kommissar Brunetti verloren hätten, dann konnte man ihnen sehr gut mit der stillen Grandezza von Uwe Kockisch kommen.
NachrufUnser Mann in Venedig ist tot
Lesezeit: 2 Min.
Als Kommissar Brunetti machte Uwe Kockisch stets „bella figura“. Nun ist der Schauspieler im Alter von 81 Jahren gestorben.
Von Christine Dössel
Zum Tode von Michael Degen:Das Leben, ein Wunder
Michael Degen spielte Theater, er war Donna Leons Vice-Questore und ein Überlebender der Gräuel des Jahrhunderts. Ein Nachruf.
Lesen Sie mehr zum Thema