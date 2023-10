Nachruf auf Thomas Danneberg:Das Timbre einer guten Zeit

Von Philipp Bovermann

In der Stimme eines Menschen nistet sich die Erinnerung ein, sie zu hören, kann Situationen, Tage, ganze Lebensabschnitte und Epochen auferstehen lassen. Zum Beispiel, wenn man sich den Film "The Expendables" anguckt, und zwar in der deutschen Synchronfassung. Dort trafen sich 2010 einige der Haudegen des Actionkinos der Videokassettenära zu einer Art Klassentreffen vor der Kamera. In einer Szene frotzeln Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger herum, beide mit ihren großkatzenhaften, motorcoolen deutschen Stimmen. Macht man die Augen zu, hört man, ganz ohne Störgeräusche, die vielleicht beste Zeit für Actionfilme überhaupt - es sind gar nicht zwei Stimmen, es ist eine: die Stimme von Thomas Danneberg. Als Synchronsprecher war er ab den Achtzigerjahren so präsent in den deutschen Kinos, dass er sowohl Schwarzenegger als auch Stallone regelmäßig vertonte, auch als in "The Expendables" beide in einem Film gemeinsam auftraten und somit Thomas Danneberg mit Thomas Danneberg sprach. Diese Stimme ist, wie Dannebergs Frau Leni über den Synchronsprecher-Kollegen Charles Rettinghaus auf Instagram ausrichten ließ, am Samstag verstummt.