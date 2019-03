3. März 2019, 19:25 Uhr Nachruf Seismograf künftiger Erschütterungen

Die Kunst, für Anregung und Aufregung zu sorgen: Der Zeithistoriker und Politikwissenschaftler Arnulf Baring ist gestorben.

Von Dominik Geppert

Wer Wissenschaft mit einem großen "W" schrieb und um ihrer selbst willen betrieben wissen wollte, war bei Arnulf Baring an der falschen Adresse. Als Zeithistoriker, Universitätsprofessor, Publizist und politischer Kopf interessierte er sich mehr für Personen als für Strukturen. Er war einer der großen Chronisten der Bundesrepublik, außenpolitischer Realist, Atlantiker und öffentlicher Intellektueller, der in die politischen Debatten des Tages eingriff - mit Büchern, Aufsätzen, Zeitungsartikeln, im Alter zunehmend auch in den Fernsehtalkshows, in denen er ein gern gesehener Gast war, weil er verlässlich für Anregung und Aufregung sorgte.

Es war kein Zufall, dass Barings 1969 publizierte Habilitationsschrift über Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie mit der Fanfare "Im Anfang war Adenauer" begann. Das verdeutlichte, für wie zentral er die günstige Personenkonstellation an der Spitze beim politischen Neuanfang nach 1945 hielt. Und es betonte, wie einschneidend Baring und seine Generation die Tabula rasa nach NS-Diktatur und Zweitem Weltkrieg empfanden: vielleicht keine gesellschaftliche, aber sicher eine außenpolitische Stunde null, die einen radikalen Bruch mit deutschen Denkweisen und Traditionen notwendig machte.

Wie viele seiner Altersgenossen erlebte Baring, Jahrgang 1932, die Nachkriegsjahre nicht als Zeit muffig-verspießerter Restauration, sondern als Chance zum Aufbruch in eine bessere Zukunft. Wer wie er den Krieg beim Luftangriff auf Dresden und beim Einmarsch der Roten Armee in Berlin nur knapp überlebt hatte, ergriff die Möglichkeiten, die sich nun boten, umso lebensgieriger und wissensdurstiger: beim Studium in Berlin, Hamburg und Freiburg, an der Columbia-Universität in New York und in Paris, bei den beruflichen Anfängen im Journalismus unter den Fittichen des von ihm hochgeschätzten Walter Dirks beim WDR und beim Start in die akademische Karriere, die ihn nach einer rechtswissenschaftlichen Promotion zu den Politikwissenschaftlern an der Freien Universität, später an das John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerika-Studien und schließlich zu den Historikern ans Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin führte.

In der Historikerzunft blieb Baring isoliert, auch weil seine Kollegen den Quereinsteiger misstrauisch beäugten

Dabei war Baring anfangs beileibe kein Adenauer-Fan. Als Berliner und SPD-Mitglied seit 1952 sah er den konservativen Rheinländer zunächst durchaus kritisch. Seine Sympathien gehörten Willy Brandt, Walter Scheel, er zählte zu den publizistischen Wegbereitern der neuen Ost- und Deutschlandpolitik. Die Nähe zu den Protagonisten der sozial-liberalen Koalition ermöglichte es ihm, die Bonner Politik als Gast in der Villa Hammerschmidt drei Jahre lang aus privilegierter Perspektive zu studieren und Material für seine große Studie über die Ära Brandt-Scheel zu sammeln. Als das in Zusammenarbeit mit Manfred Görtemaker entstandene Werk 1982 erschien, stand erneut ein Regierungsumbruch an. Der "Machtwechsel" ist ein Klassiker der deutschen Zeitgeschichtsschreibung geblieben, weil Baring den analytischen Blick für die Tiefenstrukturen und Problemlagen mit dem Auge des Journalisten für das repräsentative Detail, die bezeichnende Anekdote, die treffende Charakterisierung verband.

In der Historikerzunft blieb Baring isoliert, teils weil seine Kollegen den Quereinsteiger misstrauisch beäugten, teils weil er selbst theoretische und methodische Fragen eher gering schätzte. Großen Erfolg hatte er als akademischer Lehrer. Es gelang ihm auch unter den Bedingungen der Massenuniversität, den intellektuellen Austausch zu ermuntern. Er forderte seine Studenten heraus und förderte sie, wenn sie seine Provokationen annahmen, ihren Standpunkt behaupteten und eigene Gedanken entwickelten. Manche fanden das elitär. Für diejenigen, die sich darauf einließen, gehörten Barings Seminare und die abendlichen Diskussionsrunden in seinem Büro oder bei ihm zu Hause zu den großen Bildungserfahrungen ihres Lebens.

Unter veränderten diskursiven Bedingungen wurde Baring seit den 1980er-Jahren von einem "Linken" zu einem "Rechten"

Als Zeitdiagnostiker verfügte Baring über ein seismologisches Gespür für sich anbahnende Erschütterungen in der öffentlichen Debatte. Weil er Trends früh erkannte und teilweise polemisch sagte, was er meinte, machte er sich nicht nur Freunde. 1982 schied er aus der SPD aus, weil er für Hans-Dietrich Genscher in den Wahlkampf zog. Als er nach dem Mauerfall die mentalen Folgewirkungen von vierzig Jahren SED-Diktatur anprangerte, nahmen ihm das viele als Missachtung von DDR-Biografien übel. Die veränderten geopolitischen Herausforderungen für das vereinte Deutschland erkannte er früher als andere. Den Reformstau in der späten Ära Kohl hat er scharfsinnig seziert und angeprangert. Das transatlantische Bündnis war ihm wichtiger als die europäische Integration, von der er fürchtete, sie werde als Produkt des Kalten Krieges dessen Ende womöglich nicht dauerhaft überstehen. Besonders den Euro hielt er für eine Fehlkonstruktion, die jene nationalistischen Spannungen befeuerte, die sie eindämmen sollte. Thilo Sarrazins Kritik an der deutschen Zuwanderungspolitik verteidigte er.

Die Summe dieser Interventionen ließ Baring unter den veränderten diskursiven Bedingungen seit den 1980er-Jahren zunehmend von einem "Linken" zu einem "Rechten" werden. Er selbst verortete sich unbeirrt in der Mitte der Republik. Wenn diese Positionierung nicht mehr zur politischen Wirklichkeit passte, fand er das umso schlimmer für die politische Wirklichkeit. Man mag eine solche Haltung als Selbstüberschätzung empfinden. Man kann darin aber auch Autonomie und Selbstbewusstsein erblicken, die man für ein unabhängiges politisches Urteil benötigt. Streitbare Bürger wie Arnulf Baring sind für ein Gemeinwesen unverzichtbar. Am Samstag ist er in Berlin gestorben. Er fehlt jetzt schon.