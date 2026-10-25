Und dann freute er sich leise über das Chaos. Der Schriftsteller Joachim Lottmann ist im Alter von 70 Jahren gestorben.

Joachim Lottmann pflegte den Habitus eines bürgerlichen Freiberuflers, man konnte ihn für einen Notar oder einen Seelenarzt aus der idyllischen deutschen Provinz halten. Er erschien im Sakko, lächelte freundlich und bewegte sich sparsam, auch dann, wenn der Rest der Gesellschaft, etwa in einem flüchtig besuchten Berliner Club, so ganz anders aussah.