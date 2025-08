Der amerikanische Regisseur Bob Wilson war mit seinem Kult der Langsamkeit genau der Fremdkörper, der das europäische Theater über Jahrzehnte hin beglückte. Zum Tod eines Jahrhundertkünstlers.

Von Reinhard J. Brembeck

Bob Wilson, der nobel elegante Regisseur ist jetzt 83-jährig nahe New York verstorben, lebte in einer heiter lichten Welt, in die er liebend gern Stücke, Schauspielerinnen, Musiker und das Publikum einlud. Die in dieses lichte Reich verführten Menschen erlebten dann Ungeheuerliches bei Wilson. Allerdings nichts, was sonst im europäisch-amerikanischen Theater Gültigkeit hatte, dafür hatte dieser Zauberkönig nichts übrig, der lächelnd Dramatik, Aufregung, Psychologie, Deutung und Konflikte aus seinem Schaffen konsequent verbannte.