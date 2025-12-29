Peter Sattmann kennt man von Fernsehschmonzetten und Krimis, ja, aber seine große Zeit als Schauspieler, die hatte er am Theater. Als er in den Siebzigerjahren ein Engagement am Schauspiel Stuttgart hatte, war er ein Star in der Truppe Claus Peymanns. Man könnte sagen: ein Rockstar, denn in den Beiprogrammen des Peymann-Theaters – mit coolen Liederabenden und viel Remmidemmi – ging es zu wie bei Popkonzerten, und Sattmann war so etwas wie der Mick Jagger.
NachrufEin Rockstar des Theaters
Lesezeit: 3 Min.
Bevor Peter Sattmann ein Garant des Serienfernsehens wurde, war er der Zuschauermagnet in Claus Peymanns Stuttgarter Ensemble. Jetzt ist der Schauspieler kurz vor seinem 78. Geburtstag gestorben.
Von Christine Dössel
