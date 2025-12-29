Zum Hauptinhalt springen

NachrufEin Rockstar des Theaters

Lesezeit: 3 Min.

Es gab im Fernsehen kaum eine Krimireihe oder Schmonzette, in der er nicht wenigstens als Gast mal dabei war: der Schauspieler Peter Sattmann. Das Foto ist von 2008.
Es gab im Fernsehen kaum eine Krimireihe oder Schmonzette, in der er nicht wenigstens als Gast mal dabei war: der Schauspieler Peter Sattmann. Das Foto ist von 2008. (Foto: Jens Ressing/Jens Ressing/dpa)

Bevor Peter Sattmann ein Garant des Serienfernsehens wurde, war er der Zuschauermagnet in Claus Peymanns Stuttgarter Ensemble. Jetzt ist der Schauspieler kurz vor seinem 78. Geburtstag gestorben.

Von Christine Dössel

Peter Sattmann kennt man von Fernsehschmonzetten und Krimis, ja, aber seine große Zeit als Schauspieler, die hatte er am Theater. Als er in den Siebzigerjahren ein Engagement am Schauspiel Stuttgart hatte, war er ein Star in der Truppe Claus Peymanns. Man könnte sagen: ein Rockstar, denn in den Beiprogrammen des Peymann-Theaters – mit coolen Liederabenden und viel Remmidemmi – ging es zu wie bei Popkonzerten, und Sattmann war so etwas wie der Mick Jagger.

