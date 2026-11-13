In der Zeit, als das Theater noch von höchster Relevanz war und in der Mitte der Gesellschaft stand, war er einer jener einflussreichen Player, die man Großkritiker nannte. Peter Iden hatte diese Rolle bei der Frankfurter Rundschau inne, für die er Anfang der Sechzigerjahre zu schreiben begann, und deren Feuilleton er von 1993 bis 1999 leitete. Schon körperlich ein imposanter Herr, war Iden auch im Gestus des Kritikers ein selbstbewusster Denker, Richter und Liebender, der genaue Vorstellungen hatte, wie Theater sein könnte oder zu sein habe, und der diese Vorstellungen leidenschaftlich verteidigte. Da Humor nicht seine schärfste Waffe war, wirkte er streng, manche sagen: überheblich. Geschätzt war er trotzdem über die Maßen, durchaus auch von den Kritikerkollegen.

Am 11. September 1938 in Meseritz geboren und als Kind ins kriegszerstörte Frankfurt gekommen, hatte er in Amerika die neue bildende Kunst kennengelernt und im Studium bei Adorno und Horkheimer sein Denken geschärft. Mit dem Theatervirus infizierte er sich spätestens 1963 bei Fritz Kortners Wiesbadener Inszenierung von Shakespeares „Was ihr wollt“, einer für ihn lebensprägenden Aufführung. Wobei Iden die publizistische Arbeit als Feuilletonist und Autor zahlreicher Bücher alleine nie genügte. Er war selbst ein Akteur der Frankfurter Kulturszene, war zum Beispiel entscheidend an der Gründung und am Aufbau des Museums für Moderne Kunst (MKK) beteiligt und mischte in der Kulturpolitik mit. Von 1982 an leitete er zudem an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst die Schauspielabteilung.

Schon in jungen Jahren assistierte Iden dem legendären Erwin Piscator und begründete auf dessen Anregung hin zusammen mit dem Theaterverleger Karlheinz Braun 1966 die Frankfurter „Experimenta“, ein Festival, das in der verkrusteten Theaterlandschaft der Nachkriegszeit Autoren wie Brecht, Beckett, Handke und internationale Avantgarde-Gruppen vorstellte. Fünf Jahre lang leiteten sie dieses Festival, das, wie Karlheinz Braun sagt, „die Türen öffnete für ein neues Theater des 20. Jahrhunderts“, kulminierend etwa in der künstlerischen Neugründung der Berliner Schaubühne 1970 unter Peter Stein und seiner berühmten Truppe.

Iden konnte mit großem Furor lieben – aber auch hassen

Spricht man mit dem 94-jährigen Braun am Telefon, erzählt er, mit welch „jugendlicher Begeisterung“ sie damals diese neuen Pfade beschritten haben, trotz minimalen Budgets. Da Iden sich auch in der bildenden Kunst auskannte, habe er Künstler wie Mauricio Kagel und John Cage eingeladen. Braun beschreibt seinen Kompagnon, mit dem er bis zuletzt befreundet war, als einen „Mann mit Leidenschaft und Grundsätzen“ und als einen „entschiedenen, meinungsstarken Kritiker, der stets die Form über den Inhalt stellte“.

Iden habe über die ästhetischen Möglichkeiten des Theaters besser Bescheid gewusst als manche Regisseure. Er habe aber auch eindeutig seine Lieblinge gehabt und deren Nähe gesucht: Luc Bondy, Klaus Michael Grüber und vor allem Peter Stein in den Anfängen seiner Schaubühnen-Zeit. Bei ihnen fand Iden jene Verdichtung von Sprache, Körper und Geschichte, nach der er im Theater suchte.

Mit demselben Furor konnte er auch hassen. Hans Neuenfels’ feministische „Medea“, 1976 in Frankfurt aufgeführt, hat er gnadenlos verrissen; die Bedeutung von Einar Schleef verkannt und dessen chorisches Theater sogar mit „Nazi-Theater“ verglichen. Ohnehin hat sich Iden im Laufe der Jahrzehnte zunehmend über das geärgert, was er mit dem FAZ-Kollegen Gerhard Stadelmaier „Regisseurstheater“ nannte. Er empfand es als Zumutung, ja, Verarmung. Dem einstigen Streiter für das Experiment blieben viele Entwicklungen im Theater des neuen Jahrtausends fremd.

Umso mehr hat der früh verwitwete Kritiker sich der bildenden Kunst zugewandt – und seiner dritten großen Leidenschaft: dem italienischen Fußball. Zuletzt saß Iden im Rollstuhl, es ging ihm schon länger nicht mehr gut. Am Mittwoch ist er im Alter von 88 Jahren gestorben – in Frankfurt, der ihm so wichtigen Stadt.