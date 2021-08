Von Fritz Göttler

"Die Hamburger Krankheit" hieß der Film, den Peter Fleischmann im Jahr 1979 drehte über den Ausbruch einer Seuche, Quarantäne und die Zusammenhänge zwischen Überbevölkerung und weltweit tödlicher Epidemie. Topor hatte am Drehbuch mitgemacht, Fernando Arrabal spielte mit und Rainer Langhans. Ein Gespräch mit Buñuels Drehbuchautor Jean-Claude Carrière hatte ihn vor Jahren darauf gebracht, in Athen, da hätte er gern ein filmisches Virus auf der Akropolis ausgesetzt. Carrière hat öfters auch für ihn geschrieben, zum Beispiel Dorotheas Rache. Die Helden der "Hamburger Krankheit", sagte Fleischmann, das seien Außenseiter in einer kranken Welt, die faszinierten ihn sein Leben lang. Sozialkritik hatte für ihn immer mit Surrealismus zu tun. (Über Epidemien und Überbevölkerung spekuliert auch Buñuel in seiner Autobiografie.)

Fleischmann war der große Außenseiter im jungen deutschen Film. Gern arbeitete er dokumentarisch, drehte in München einen Film über die Gammler am Monopteros, später dann zwei Filme über Bernhard Kimmel, den deutschen Al Capone. Sein erster Spielfilm war "Jagdszenen aus Niederbayern", 1969, nach Martin Sperrs Skandal-Stück, besetzt mit dem Autor und Angela Winkler. 1972 drehte er den zweiten Spielfilm - "Das Unheil". Schlesische Heimatvertriebene bereiten sich auf ein großes Glockenfest vor. Martin Walser hatte am Drehbuch mitgeschrieben, Reinhard Kolldehoff, einer der großen Akteure für fiese Figuren, spielte einen Pastor. In Cannes wurde der Film mit dem Prix Luis Buñuel ausgezeichnet, der spanische Meister, wird erzählt, war nicht sonderlich amused und habe die Vorführung vor dem Ende verlassen. Am Mittwoch ist Peter Fleischmann im Alter von 84 Jahren gestorben.