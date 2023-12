Von Peter Vogt

England habe viele große Historiker hervorgebracht, aber keinen bedeutenden Geschichtsphilosophen, bemerkte der Historiker J.G.A. Pocock einst. Für ihn, den 1924 in London geborenen, in Neuseeland aufgewachsenen und seit Mitte der Sechziger in den USA lehrenden und lebenden Historiker, war das nichts Kritikwürdiges. Sein eigenes Werk teilte den Vorbehalt gegen die Geschichtsphilosophie in zweierlei Hinsicht: Im 1999 erschienenen zweiten Band seines sechsbändigen Spätwerkes "Barbarism and Religion" schilderte Pocock in einer autobiografischen Reminiszenz ein Treffen mit dem italienischen Historiker Rosario Romeo. Man blickte während des Sonnenuntergangs gemeinsam auf den Golf von Neapel und sann all jenen verblichenen Dynastien und Reichen nach, die einst am Fuße des Vesuvs geherrscht hatten. Nach diesem Gespräch habe er nie wieder Zweifel an der Absurdität der Geschichte gehabt, so Pocock im Rückblick. Die Gleichsetzung der Wirklichkeit mit dem Vernünftigen könne nirgends eindringlicher als billiger Scherz entlarvt werden denn in Neapel, so lehrte ihn diese Begegnung.