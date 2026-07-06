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NachrufEiner mit Haltung

Lesezeit: 3 Min.

Heinz Hilmer (links) ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Zusammen mit Christoph Sattler hat er in Berlin die Neue Gemäldegalerie entworfen, in der dieses Bild entstanden ist.
Heinz Hilmer (links) ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Zusammen mit Christoph Sattler hat er in Berlin die Neue Gemäldegalerie entworfen, in der dieses Bild entstanden ist. Jan-Peter Boening/laif

Ganz wunderbar normal: Der Architekt Heinz Hilmer war der Mann, der den Aufgeregtheiten unserer Zeit den Westfälischen Frieden schenkte. Nun ist er im Alter von 90 Jahren gestorben.

Von Gerhard Matzig

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„Etwas ganz Normales“: Das war das Ergebnis, das der Architekt Heinz Hilmer anstrebte in seinem Leben als Architekt. In seiner Dankesrede zum Architekturpreis der Stadt München sagte er im Jahr 2003, dass er allen danken wolle, Partnern, Bauherren, Behörden, Kritikern, „und auch denen, die uns durch penetranten Widerspruch so lange reizten, bis nichts Besonderes, sondern etwas ganz Normales am Ende dabei herauskam“. Bestenfalls, so Heinz Hilmer, entstehe „etwas ganz Langweiliges. Langeweile ist – nimmt man das Wort wörtlich – für die Architektur immer sehr wohltuend, ganz im Gegensatz zum Aufgeregten“.

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