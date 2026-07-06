„Etwas ganz Normales“: Das war das Ergebnis, das der Architekt Heinz Hilmer anstrebte in seinem Leben als Architekt. In seiner Dankesrede zum Architekturpreis der Stadt München sagte er im Jahr 2003, dass er allen danken wolle, Partnern, Bauherren, Behörden, Kritikern, „und auch denen, die uns durch penetranten Widerspruch so lange reizten, bis nichts Besonderes, sondern etwas ganz Normales am Ende dabei herauskam“. Bestenfalls, so Heinz Hilmer, entstehe „etwas ganz Langweiliges. Langeweile ist – nimmt man das Wort wörtlich – für die Architektur immer sehr wohltuend, ganz im Gegensatz zum Aufgeregten“.