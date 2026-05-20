Gunter Hampel ist gestorben. Jazzmusiker, Komponist, Labelgründer, Maler. Wenn man seine Musik beschreiben mag, dann am besten mit einem jener Momente, in denen er am Vibrafon stand und mit den Filzklöppeln eine Harmonie aus den Metallblättern tupfte, die einen tief anrühren konnte. Auch wenn er und die anderen auf der Bühne dann in einen dieser Freiheitskämpfe zogen, die sämtliche Festungen der wohltemperierten Musiklehre zum Einsturz brachten. Aber es war genau dieser Sinn für Schönheit, mit dem er jeden Jazzclub, jeden Saal in seine Welt verwandeln konnte. Das war Komponieren in der Schwebe der Zeit. Er selbst sah sich sowieso vor allem als Komponist und Tonmaler. Auch wenn ihm das Etikett als Pionier des europäischen Free Jazz sein Leben lang anhing.