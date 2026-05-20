Zum Hauptinhalt springen

JazzDer Freiheitskämpfer

Lesezeit: 4 Min.

Sinn für Schönheit: Gunter Hampel 1984 mit Bassklarinette und Vibrafon.
Sinn für Schönheit: Gunter Hampel 1984 mit Bassklarinette und Vibrafon. wowe

Als Musiker, Komponist und Label-Gründer erlöste Gunter Hampel nicht nur den Free Jazz unermüdlich von Konventionen und schenkte der Musik Möglichkeiten, von denen niemand geahnt hatte.  Ein Nachruf.

Von Andrian Kreye

Gunter Hampel ist gestorben. Jazzmusiker, Komponist, Labelgründer, Maler. Wenn man seine Musik beschreiben mag, dann am besten mit einem jener Momente, in denen er am Vibrafon stand und mit den Filzklöppeln eine Harmonie aus den Metallblättern tupfte, die einen tief anrühren konnte. Auch wenn er und die anderen auf der Bühne dann in einen dieser Freiheitskämpfe zogen, die sämtliche Festungen der wohltemperierten Musiklehre zum Einsturz brachten. Aber es war genau dieser Sinn für Schönheit, mit dem er jeden Jazzclub, jeden Saal in seine Welt verwandeln konnte. Das war Komponieren in der Schwebe der Zeit. Er selbst sah sich sowieso vor allem als Komponist und Tonmaler. Auch wenn ihm das Etikett als Pionier des europäischen Free Jazz sein Leben lang anhing.

Zur SZ-Startseite

„Honora“
:Flea und Jazz? Ja, weil die Haltung zählt

Der Bassist der „Red Hot Chili Peppers“ hat ein Soloalbum aufgenommen. Darauf spielt er sogar Trompete. Das passt zum Geist des neuen Jazz, bei dem nicht alles perfekt sein muss, um etwas zu sagen.

SZ PlusVon Andrian Kreye

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite