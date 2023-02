Von Michael Stallknecht

Es gibt wohl nicht nur einen Fluch der bösen, sondern auch einen der guten Tat: In der ihm eigenen Skrupulosität erstellte der Komponist Friedrich Cerha in jahrelanger Kleinarbeit aus Alban Bergs nachgelassenem Material einen dritten Akt zu dessen unvollendeter Oper "Lulu". Die erfolgreiche Uraufführung dieser Vollendung durch Pierre Boulez im Jahr 1979 verdrängte aber nicht nur Cerhas eigenes umfangreiches Oeuvre aus der öffentlichen Wahrnehmung. Es stand, was ihn mehr ärgerte, von da an auch in sämtlichen Kritiken zu lesen, seine Musik klinge wie die von Berg.