Chuck Norris ist tot. Wem jetzt gleich Witze einfallen, sei entschuldigt. Er mochte diese Memes, die seit gut zwanzig Jahren über ihn in Umlauf sind. Der da würde passen zur Meldung: Chuck Norris hat bis Unendlich gezählt. Zweimal. Weil der Tod so gar nicht zu seinem Ruf als Unbesiegbarer passt. Schier übermenschlich trat er in seinen Filmen auf, immer bereit, für Recht und Ordnung einzustehen, fast nie mit Schusswaffen. Er war ja auch im echten Leben ein Kampfsportler, berühmt für seinen „Roundhouse Kick“, ein kreisförmiger Tritt gegen Kopf, Rumpf oder Beine.