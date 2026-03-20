Chuck Norris ist tot. Wem jetzt gleich Witze einfallen, sei entschuldigt. Er mochte diese Memes, die seit gut zwanzig Jahren über ihn in Umlauf sind. Der da würde passen zur Meldung: Chuck Norris hat bis Unendlich gezählt. Zweimal. Weil der Tod so gar nicht zu seinem Ruf als Unbesiegbarer passt. Schier übermenschlich trat er in seinen Filmen auf, immer bereit, für Recht und Ordnung einzustehen, fast nie mit Schusswaffen. Er war ja auch im echten Leben ein Kampfsportler, berühmt für seinen „Roundhouse Kick“, ein kreisförmiger Tritt gegen Kopf, Rumpf oder Beine.
NachrufDer Unbesiegbare
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Der Mann, der tausend Memes begründete: Chuck Norris war der erste amerikanische Kampfsportstar. In den Olymp der großen Actionhelden stieg er trotzdem erst als im hohen Alter auf.
Von Andrian Kreye
Cillian Murphy:„Er sollte auf keinen Fall ein Vorbild sein“
Als „Oppenheimer“ hat er einen Oscar gewonnen, weltberühmt war er aber schon vorher geworden: als Tommy Shelby aus „Peaky Blinders“. Nun läuft der Film zur Serie auf Netflix an. Cillian Murphy über seine gewalttätigste Rolle, Kräuterzigaretten und wo er im Kino am liebsten sitzt.
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